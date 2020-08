‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Roma, lascia perdere Pochettino. Fonseca merita un altro anno di fiducia”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Su Fonseca bisogna fare una riflessione, valutando bene perché c’è chi dice che sia stata una buona stagione mentre per me non è stata un’annata da Roma. Una squadra come questa nei primi quattro posti dovrebbe entrarci o puntarci, quest’anno non c’è mai stata la possibilità, è uscita quasi subito dal discorso. A me piaceva l’idea Sarri, sarebbe rientrato nei suoi panni di grande avversario della Juve come è successo al Napoli”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Planes? È la società che ha lavorato peggio sul mercato negli ultimi anni, se queste sono le premesse… Su Fonseca dico che la Roma è arrivata quinta, è uscita presto dalla Coppa Italia e presto in Europa. In alcuni momenti mi è piaciuto molto, poi non l’ho capito e poi l’ho riapprezzato dopo la quarantena. Ma andate a vedere il valore dei giocatori rispetto all’anno scorso, secondo me sono scesi e un allenatore invece deve valorizzarli. Schick quest’anno era più consapevole dei propri mezzi, ma all’Olimpico ritroverebbe i vecchi dubbi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da Friedkin mi aspetto che ci sia un rilancio importante. La squadra è buona ma non basta, serve il salto di qualità, un cambio di marcia con investimenti importanti che ti portano a lottare per i primi posti. Cragno? Un buon portiere. Spero di vedere un mercato in entrata importante. Su Fonseca è difficile il giudizio, ma io andrei avanti almeno un altro anno. Pochettino lo lascerei stare dov’è, non ha mai vinto niente e guadagna un sacco di soldi. Forse un altro anno a Fonseca va dato: non ha mai convinto, non mi ha mai dato la certezza di avere tutto sotto controllo, è andato a cercare soluzioni, ma cambiare un allenatore all’anno diventa complicato. O cambi tutto completamente e fai un programma a tre anni partendo dai giovani, oppure ti tieni questo allenatore cercando di vedere se si può migliorare e fare qualcosa sul mercato in entrata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve fare piazza pulita e ricominciare con un progetto importante di due o tre anni, anche facendo scelte impopolari, per crescere sia come club che come squadra. Non bisogna fare trading come è stato fatto con Pallotta. Io continuerei con Fonseca, ma se serve una scelta che spacca prenderei Sarri e gli metterei a disposizione 4-5 giocatori che lui vuole. E’ uno che può costruire“.