‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Il caso Zaniolo è frutto di una società che non c’è”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nella gestione del caso Zaniolo sembra che manchino delle figure societarie che permettano di gestire questi casi in maniera soft. Com’è possibile che Zaniolo sta male e poi improvvisamente sta bene e viene convocato? Anche perché non è la partita della vita… È il frutto di una società che non c’è”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ho capito neanche Fonseca, prima dice che non è convocabile perché sta male e due ore dopo dice che sta bene? Si gioca contro una squadra retrocessa, non trovo giustificazioni tecniche alla convocazione”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ho la sensazione che Zaniolo non stesse male neanche prima. A livello societario la Roma ha dei limiti incredibili, questo caso è la punta dell’iceberg”.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Tra Zaniolo e Fonseca, per quanto ci risulta, c’è un ottimo rapporto. Anche con Mancini i giocatore ha chiarito, mentre ha avuto qualche screzio con un paio di compagni di squadra. Ma non è un caso”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so chi sarà il Ds della Roma e se cambierà la proprietà, ma c’è da capire bene il budget che arriverà dai prestiti così da capire come ci si potrà muovere sul mercato. Zaniolo? Queste scaramucce a cosa ci stanno portando? O ci sono delle squadre dietro, oppure sono solo dicerie. Puoi avere uno screzio con un calciatore o un compagno, ma poi si chiarisce tutto. Questa questione ha dell’altro, mi sembra ci sia dell’altro… Non so se c’è una società in grado di spendere una grande cifra, forse ci sta pensando anche il calciatore”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi leggendo i giornali, vedo che la panchina è più forte di quelli che vanno in campo. Penso a quante occasioni ha perso la Roma quest’anno, avendo una rosa ampia. Qualcosa non è andato per il verso giusto, il rammarico è doppio. Stasera sarà difficile sbloccare la partita, poi andrà tutto in discesa”