‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Roma, l’importante è passare il turno”. PRUZZO: “Pastore non ce la fa proprio”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “In questi gironcini di Europa League in cui ci sono squadre improponibili, l’importante è passare: giocavano tanti giocatori diversi”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ma che caspita fanno tutto il giorno i calciatori? Ho visto un giocatore che dopo due allunghi era piegato sulle gambe. Prendete un milione e otto all’anno mediamente, ma cosa fate tutto il giorno? Bisogna svegliarsi. Si dice che non sono in condizione? E perché? Sono stanco di scusare tutto e tutti. Mi è piaciuto Santon, Kalinic cosa fa tutto il giorno? L’allenatore non lo vede? Prende 3-4 milioni l’anno e non riesce a capire quali giocatori possono giocare?”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dalla Roma mi aspettavo di più, c’erano giocatori in condizione non ottimale e in questi casi meno ne cambi meglio è. Kluivert se ne andava per conto suo… Fonseca mette in campo quei giocatori sperano che gli diano qualcosa: Pastore non ce la fa proprio a giocare a quei livelli”.