‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Roma, con l’Atalanta la prova del nove”. PRUZZO: “Mi aspetto conferme nel gioco”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’aspetto positivo di Bologna è che la Roma ci abbia creduto, non è stata fortuna. Veretout poteva cadere al primo tentativo di fallo, invece ha insistito. Un pronostico con l’Atalanta? Dico 1”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’Atalanta sul piano del gioco fino ad ora mi ha deluso. La Roma è partita con una furbata eccezionale di Jesus su un’azione del Bologna, che vuol dire che ci ha creduto? È normale, chiunque l’avrebbe fatto”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Fonseca fa diventare migliori anche i peggiori ed è una grande virtù. Ma è stata anche fortunata”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mi aspetto una Roma più brillante di Bologna, l’Atalanta subisce molto rispetto all’anno scorso. La squadra di Mihajlovic ha isolato Dzeko, che ha fatto quello che ha potuto, poco. Ha tirato in porta al 90’, ma poco altro. Dovrebbe essere partita da over, una partita da prendere con le molle. Ma la Roma ha trovato le varianti, può girare i giocatori anche dietro: Spinazzola l’ho visto bene ed è in forma, mi aspetto una conferma del gioco”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma più viva e più vispa col Bologna. Solo una squadra con esperienza pensa di poter fare un’azione da gol al 94’. Fonseca mi sembra una persona riflessiva che cerca l’adattamento migliore a questo campionato, secondo me sta lavorando discretamente. Per ora è tutto anche al di sopra delle previsioni: con l’Atalanta è una prova del nove, le prime due in casa con Genoa e Lazio sono state disastrose”.