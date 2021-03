‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Per la Roma è più semplice arrivare quarta che in finale di Europa League”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me è dificile sia arrivare quarti che puntare sulla vittoria dell’Europa League. Serve un Mkhitaryan in forma come qualche mese fa. Anche Pedro ultimamente sta deludendo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza difesa? Non scherziamo, il Sassuolo sta senza i due attaccanti più forti. Per me la Roma deve pensare più al campionato che alla Coppa. E’ più semplice centrare il quarto posto che arrivare in finale di Europa League”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha le stesse possibilità di arrivare quarta e di centrare la vittoria dell’Europa League, ma credo che in entrambe i casi siano poche”.