Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92,7): "Conte, Allegri e Gasperini? Penso che forse oggi il miglior allenatore dei tre sia Gasperini e i risultati lo confermano. La Roma ha un grande allenatore ma non una grande squadra. Spero che al grande allenatore prendano i giocatori da grande squadra. Se fossero venuti gli altri due, non gli avrebbero fatto la squadra, come non l'hanno fatta a Mourinho. Pellegrini potrebbe giocare anche con il Lille, ma ancora non lo so per cui non mi sbilancio. Gasperini sta cercando di capire chi far fermare per forza giovedì in vista di Firenze. Sul centravanti, li può alternare e cambia poco, ma già con quelli dietro è diverso: che fai, togli Soulé? E l'altro? Facciamo finta che voglia far riposare l'argentino e Pellegrini, chi mette? Ricominciamo con Baldanzi, Pisilli ecc, quelli sono. Lì davanti è dove lui è abituato a cambiare di più, ma qui ora non può cambiare, anche perché già fatica a fare gol con questi, pensa con gli altri"

Francesco Balzani (Teleradiostereo - 92,7): "Questa Roma non avrà la qualità offensiva dell'Atalanta, ma ha una solidità più forte. Gasperini è stato bravo a non voler essere integralista e a sfruttare i pregi di una squadra che difficilmente subisce rimonte. Alcuni punti di forza non li abbiamo ancora visti, penso a Wesley o Ferguson. Ma in attacco serve almeno un altro elemento, anche un ventenne va bene. Pisilli? Dovrebbe sfruttare la possibilità di lavorare con Gasperini, ho sempre paura che gli pesi quel contratto troppo oneroso"

Piero Torri (Radio Manà Manà - 90,9): "È presto per parlare di problema attaccante risolto, una rondine non fa primavera. Al di là del gol, Dovbyk non è stato un corpo estraneo. L’ucraino ha giocato per e con la squadra. Però le risposte devono continuare ad esserci. Se Koné si spoglia di un po’ di presunzione, può fare l’ultimo step per diventare un giocatore totale”.

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Ndicka non ha avuto un problema fisico, solamente crampi. Ci può stare che ci sia un po’ di affaticamento e giovedì mi aspetto Hermoso. Gli unici indisponibili sono Bailey e Dybala. Mi aspetto diverse rotazioni perché Gasperini non si aspettava una squadra così stanca".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “Pellegrini è stato accostato alla Fiorentina e qualcuno storceva la bocca, ora è un rimpianto. Se vai a vedere il loro centrocampo in questo momento…”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se Pellegrini sta bene è un valore aggiunto, ha qualità e dinamismo. Gasperini si è accorto che i giocatori forti devono giocare. Lui ha dimostrato di poter fare bene".