‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Boccio Pau Lopez, ma la Roma non dev’essere stravolta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma non deve essere stravolta, mancano due o tre giocatori e la squadra c’è. Soprattutto il portiere: è il secondo anno che si sbaglia con la scelta. Poi un gran bel difensore. Bisogna capire come vorrà giocare Fonseca. Il tecnico, per me, non è in discussione, non ha fatto male”

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “I nomi che si leggono per il mercato della Roma sono tante incognite, perché ancora non c’è un D.S. E non c’è tanto tempo da perdere. La Roma non deve fare una rivoluzione, ma non deve sacrificare i gioielli. Con due acquisti titolari, forti e utili più il portiere, questa è una squadra dignitosa”.