‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Non mi sorprende il rapporto tra Pinto e Mendes, che in Portogallo è il re”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza Dzeko? Discutiamo se gioca Borja Mayoral o un falso nueve, quindi Edin sposta tantissimo nella Roma. Lui lo metterei insieme a Ronaldo, Lukaku e Ibrahimovic insieme ai calciatori più decisivi. Col Parma la Roma è favorita, dico 1”.

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Roma-Parma? Il mio pronostico è 1”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “In Roma-Parma mi aspetto la vittoria dei giallorossi”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il Parma visto contro la Fiorentina è stata una squadra ridotta ai minimi termini. La Roma deve ripetere la prova vista a Marassi, e conquistare i tre punti, il mio pronostico è 1. Nella Roma io farei la conta di quelli buoni e meno buoni tra gli spagnoli. Ora arriveranno i portoghesi?”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il rapporto di Pinto con Mendes non mi sorprende perché in Portogallo questo procuratore è il Re, difficile non passare per lui. Roma-Parma? Dico 1″.