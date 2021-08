‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La profondità della rosa dipenderà dagli infortuni”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Alessandro Austini (Teleradiostereo – 92,7): “Veretout potrebbe rifiatare questa sera vista i recenti infortuni. Villar non rientra nei piani di Mourinho per una questione tattica, non è un giocatore che ha quella giocata in verticale come vuole Mou. Lo stesso discorso vale per Diawara. La Roma rispetto alla scorsa stagione è decisamente migliorata, la profondità della rosa dipenderà però sempre dagli infortuni".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattina 104,5): “Il rischio maggiore di questa sera sarà il nuovo regolamento sui gol in trasferta, se il Trabzonspor dovesse segnare si ripartirebbe da zero. Mourinho fa bene quindi a riproporre l’undici titolare”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è pronta a un impegno come quello di stasera. Ci sarà da vedere in attacco se puntare ancora su Abraham oppure dargli un turno di riposo dando spazio a Shomurodov. In entrambe i casi la Roma è tranquilla. Non credo ci siano pericoli stasera, Mourinho non sottovaluta l’avversario. Fa bene a mantenere la difesa invariata, hanno bisogno di trovare l’intesa giusta".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Non è il momento delle prove, fa bene Mourinho a dare certezze alla squadra. Non può fallire niente, l'uscita in Conference League sarebbe una tragedia".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io stasera due o tre cambi li avrei fatti, anche per stare tranquilli e testare la rosa. Hai due risultati su tre a favore, hai il pubblico, non credo che sia in discussione il passaggio del turno della Roma. Shomurodov può essere il jolly in tanti ruoli e può essere il dodicesimo ideale".