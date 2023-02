‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Nessun rimpianto per Zaniolo, verrà dimenticato presto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Zaniolo non lascia alcun rimpianto, nella storia della Roma verrà ricordato solo per il gol in finale di Conference League. Spero che il suo futuro sarà meno traumatico, e la Roma incassa un bel po' con un giocatore pagato zero".