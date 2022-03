‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “La Roma oggi deve chiudere la qualificazione”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): "Ho visto delle foto del campo dove giocheremo oggi, Mourinho ha ragione. Partita che sarà un ottimo test. Niente scuse però mi auguro che la Roma non si faccia spaventare e che faccia uscire la sua forza senza dubbio superiore a quella del Vitesse. Non è scontato chiudere il match già oggi, ma deve farlo".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "C’è sempre qualcosa che rema contro la Roma, ieri l’arbitro oggi il campo. È curioso. Questa Coppa è una grandissima occasione, è stata creata apposta per dare visibilità alle squadre ai margini d’Europa".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Mourinho è tornato carico, è stato come un leone in gabbia. La Roma ha bisogno del suo allenatore, che ora è più carico della squadra. Io credo che lo Special One voglia alzare un trofeo”.