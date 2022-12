‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Mourinho ha il dovere di spiegare cosa sta succedendo”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mi sembra sia giunta l'ora che Mourinho diventi Ct del Portogallo, la sua carriera lo merita. Il doppio incarico per me non è compatibile. Sarà anche la Roma che dovrà prendere una decisione, poi l’allenatore dovrà scegliere se finire la sua gloriosa carriera con una gloriosa nazionale. In conferenza stampa la domanda gli andrà fatta. Una spiegazione va data, non bisogna nascondersi dietro i 'no comment', le conferenze ormai sono diventate banalissime. La società e l’allenatore hanno il dovere di informare la stampa e i tifosi su quello che sta succedendo".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104.5): "Mourinho-Portogallo? Non è una questione di compatibilità, non è che allena la Fiorentina e l’Italia, vicinissime tra loro. I risultati non sono rispondenti alle aspettative che Mourinho aveva declamato quando è arrivato, per responsabilità non tutta sua ma da dividere con tutti calciatori compresi, perché sono dell’avviso che la rosa della Roma avrebbe potuto dare qualcosa in più a quella maglia. Quindi è probabile che Mourinho tenga in stand-by il Portogallo fino a giugno per poi salutare la Roma. Moourinho non è contento, ha la possibilità di allenare il suo Portogallo e credo che a giugno accetterà. Potrebbe salutare con un trofeo vinto e un salto di qualità fatto fare alla società, di questo gliene va dato atto".