‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “I Friedkin ora sono un po’ meno con Mourinho”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nella Lazio c’è la sensazione che stia nascendo qualcosa e che ci sia un’idea, cosa che invece non hai con la Roma, che è improvvisazione e proteste. Il gesto del telefono è di una gravità clamorosa. Poi ditemi col Verona che torti arbitrali ha subito la Roma. Questa squadra ha 10 punti in meno rispetto allo scorso anno. Ho la sensazione che la proprietà sia un po’ meno con Mourinho. Me lo fanno pensare diversi segnali, alcuni mi arrivano. Ma ho questa sensazione. Zaniolo? Avrebbe potuto evitare. Se hai certi introiti e guadagni hai anche una responsabilità, se vai in un posto dove è più facile contrarre il Covid rispetto a casa tua. Erano uno sopra l’altro, è stato un gesto incauto".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Nella Roma non si vede neanche un’idea di gioco, è inesistente. Mourinho al momento è solo questo, non c’è altro. Mourinho è il Beppe Grillo degli allenatori".

Furio Focolari (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma non dà segnali, bellissima la storia dei ragazzini ma vanno bene per due partite. Sono per il futuro, non per l’immediato. Il Verona ha perso tempo? Lo fanno tutti, è la storia del calcio. Quando Mourinho ha fatto quella scenata c’era un giocatore coi crampi che poi è anche uscito. Ma ormai gli danno tutto per buono. Ma non si parla del primo tempo, come si fa a giocare così? Come è possibile poi che questo Oliveira arrivi e levi il posto a Veretout? A me sembra la storia di Akpa-Akpro e Luis Alberto. Veretout l’ha rimessa in piedi nel secondo tempo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Per il momento Mourinho ha le chiavi di questa Roma, aspettiamo di capire un po’ di più. Io porto avanti l’idea della Roma, sperando che il futuro ci riservi un’altra squadra. I calciatori che sono stati presi evidentemente non sono in linea con il miglioramento della qualità. Il credito che ha Mourinho non ha una scadenza. Volpato? Quando hai 20 anni dovresti avere già un altro fisico, li fanno passare ancora per dei Primavera. Anche le romane in un campionato come questo teoricamente hanno delle chance per il quarto posto, anche se guardando le prestazioni non vedo come la Roma possa fare tre vittorie di fila. Quindi facendo la somma né la Roma né la Lazio hanno la possibilità di entrare nelle prime quattro".

Ilario di Giovambattista (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho è la più grande delusione, cosa sta facendo per meritarsi striscioni e affetto? Volpato mi piace tantissimo. Almeno Mou sta dimostrando di credere nei giovani, in Italia è quello che ne sta lanciando di più. Magari è arrivato momento di provarci dall’inizio. Con 41 punti possono ancora lottare per la Champions, se si concentrano un po’".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho ci dovrebbe spiegare questo momento della Roma. Il portoghese è senza dubbio la maggior delusione dei nuovi arrivati. Quando Mourinho arriva in una piazza incanta tutti, gli danno un grande credito. Un altro allenatore sarebbe stato trattato diversamente. Zaniolo in discoteca? Ma lasciatelo stare, ha 20 anni. Volpato e Bove speriamo non se ne parli troppo e non abbiano troppi titoli".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Sono sorpreso da Mourinho e non capisco le motivazioni che lo hanno portato a Roma. Siamo sicuri che la regia degli striscioni per Mourinho sia dei tifosi e non invece dello stesso Mourinho? Perché non potrebbe averlo fatto lui?"