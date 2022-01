‘RADIO PENSIERI’, JACOBELLI: “Roma inconcludente”, AGRESTI: “Mou piange troppo”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Al di la dell'arbitro, la prestazione della Roma è stata insufficiente. Squadra arraspona e inconcludente, ci sono molte cose da rivedere".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mourinho, come Sarri, piange su quello che non ha ma non valorizza alcuni suoi giocatori. Il fallo di mano di Abraham non è chiarissimo, ma il resto delle decisioni dell'arbitro sono normali. Ieri al Milan mancavano tre difensori centrali, alla Roma nessuno. Incomprensibile la scelta di tener fuori Cristante, unico che dà sostanza".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Io non ho visto il colpo di mano di Abraham. Poi la Roma c'ha messo del suo, giocando male, ma Chiffi non è in grado di giocare una partita così importante".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La smettesse Mourinho di parlare degli arbitri, pensasse alle stupidaggini che combina Ibanez o ad Abraham che deve tenere le braccia attaccate al corpo quando sta lì. La Roma non vince una partita manco morta. Ha fatto solo una grande partita, a Bergamo, Per il resto è stata una squadra mediocre. Ieri il Milan è stata squadra, la Roma no".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma ha giocato a livelli bassi, ma c'è una confusione e difficoltà di far comprendere agli arbitri una uniformità di decisione. Mourinho non sbaglia di molto".