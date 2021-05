‘RADIO PENSIERI’, AGRESTI: “Xhaka è un giocatore normale e svalutato”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Belotti e Dzeko non possono giocare insieme. Terrei il bosniaco un altro anno, è un giocatore straordinario".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino104.5): “Xhaka mi sembra un giocatore normale, si è svalutato all’Arsenal. Se voglio costruire una squadra che fa un salto di qualità non partirei da lui. Mi stupisce che i giallorossi siano così concentrato sul centrocampo, mi sembra che le priorità siano prima negli altri reparti. Mourinho non aveva orde di club pronte ad offrirgli 7 milioni a stagione”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino104.5): “I nomi che si fanno attorno alla Roma sono importanti, bisogna vedere che mercato farà. Belotti non mi fa impazzire, a me piace un tipo diverso di centravanti. Non può giocare in coppia con Dzeko".

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino 104.5): “Xhaka non è un giocatore amato dai suoi tifosi, ma all’Arsenal ha giocato tantissimo ed è il capitano della svizzera: è un giocatore di sicuro affidamento”.

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino 104.5): “Mourinho porterà soprattutto solidità in mezzo al campo. Mi sembra difficile che la Roma possa chiudere per Belotti a 15 milioni. Ibanez e Diawara sono due giocatori in uscita. Mkhitaryan sembra essersi convinto di restare. Bisogna andarci con i piedi di piombo, dopo il colpo Mourinho serve cautela sul mercato dei giallorossi: a quanto sembra la proprietà vuole investire in questa squadra. Dalle mosse fatte non posso che complimentarmi per adesso con la proprietà”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattina - 104,5): "Va bene Inzaghi all'Inter e Allegri alla Juve, ma Mourinho alla Roma resta il vero colpo di mercato. Ora perché sono passati alcuni giorni ma è stato una sorpresa per tutti un acquisto che vale 8 in pagella. Io lo considero tra i migliori allenatori di sempre".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattina - 104,5): "Mourinho alla Roma è un colpo da 10 in pagella dal punto di vista mediatico, 6 da quello tecnico. Perché non dimentichiamoci che lui viene da alcuni anni dove è arrivato male in classifica con il Tottenham. Lui ha accettato questa sfida anche perché vuole provare a prendersi una bella rivincita e Roma città può essere anche il posto ideale. Ha riportato tanto entusiasmo".