‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Per me Zaniolo è un giocatore incedibile”

Ecco le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Xavier Jacobelli (Radio Radio Mattino - 104,5): "In caso di partenza di Mkhitaryan credo che la Roma possa trovare un adeguato sostituto e il progetto di crescita non ne risentirebbe".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "La questione è tra Zaniolo e la Roma e per ora i giallorossi non stanno mettendo fretta al giocatore di rinnovare il contratto. La sensazione che la Roma non si convinta del giocatore ce l'abbiamo noi e ce l'ha anche Nicolò. Il Milan è interessato e nei prossimi giorni potrebbe mettere sul tavolo proposte più convincenti per Zaniolo. Il Milan cerca giocatori fatti".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Avrei piacere che Mkhitaryan rimanesse perché è un giocatore disponibile, uno che parla poco e corre molto. Per la Roma sarebbe opportuno trattenerlo. Poi se lui ha la necessità di fare la Champions allora bisogna lasciarlo andare. Per Zaniolo non ho ben capito se è una questione finanziaria oppure sono i giallorossi che vogliono piazzarlo altrove. Io penso che la Roma debba rifiutare l'offerta del Milan per Zaniolo se ti vuoi rinforzare definitivamente. Per me Nicolò è un giocatore incedibile".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Mkhitaryan non si è proprio attaccato alla città e alla squadra. Lui ha 33 anni e quindi la Roma secondo me è rimasta sorpresa da questa cosa qui. Se Mkhitaryan andrà via però i giallorossi ne faranno a meno perché comunque non è giovanissimo.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): "Bisogna analizzare bene la situazione. Per Mkhitaryan secondo me non è solo la questione Champions League, ma forse si tratta della durata del contratto".