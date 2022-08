‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Lo scudetto lo vince la Roma”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "Visto il mercato della Salernitana mi sembra una squadra abbordabile, non vedo difficoltà per la Roma domenica sera. Ma chi sono i 'Fab four' della Roma? Ma perché li chiamano così? Mi fanno ridere. Possono giocare tutti insieme ma devono sacrificarsi non solo in maniera offensiva. Spinazzola se torna a giocare come sa sarebbe un nuovo acquisto importante, così come se Zaniolo riuscirà a dare una mano in più a livello tattico".