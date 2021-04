‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La vittoria di Amsterdam è stata un dono di Dio. Oggi bisogna stare attenti”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino -104.5): “Fonseca non ha detto niente di che. Io non ho paura. Bisogna stare attenti agli episodi, ma la Roma parte da un bel vantaggio. Diawara ti da un po’ più di copertura rispetto a Villar. Mkhitaryan e Dzeko devono fare la differenza, e Pellegrini deve interpretare bene la gara, senza nervosismo”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino -104.5): “All’andata di buono c’è stato solo il risultato. Oggi deve giocare in altro modo, un po’ più accorta e deve creare più occasioni. L’Ajax gioca sempre allo stesso modo e se la Roma gioca come all’andata c’è il rischio che non passi. Io dco,,,60% di passare il turno per la Roma. Io non credo che Fonseca chieda ai suoi di ripetere la gara dell’andata. La vittoria di Amsterdam è stata un dono di Dio. Oggi bisogna stare attenti”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino -104.5): “La Roma deve ripetere la prestazione di Amsterdam, comprese le parate di Pau Lopez. Prepariamoci ad una serata in cui, senza pubblico, conta poco il fattore casalingo. La squadra deve giocare meglio dell’andata”