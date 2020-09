‘RADIO PENSIERI’, RENGA: “Tenere Fonseca è stato un grave errore”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “Le decisioni vanno prese prima che inizi il campionato, non dopo. Allegri potrebbe fare una scommessa e venire a Roma. Tenere Fonseca è stato un grave errore: i giocatori ora sanno che il tecnico è sotto esame. Cristante in difesa? Non è vero che Fonseca non aveva alternative, poteva mettersi a quattro. Non credo che Dzeko si sia rifiutato di entrare“.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma attuale non è una meta per Allegri. Contro il Verona dell’anno scorso la partita sarebbe finita con un punteggio differente. Pellegrini è bravo ma non riesce a essere decisivo“.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sono rimasto deluso da Pedro, è stato poco incisivo sotto porta. Pellegrini mi piaceva molto all’inizio, ora rende meno di quanto potrebbe“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Verona l’attacco della Roma è riuscito a fare qualcosa, ma si vede che manca il 9. Al momento è una squadra in costruzione, oltre all’attaccante manca un difensore di esperienza. Mi sorprenderebbe un esonero di Fonseca”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La cosa incredibile è che la Roma non ha il centravanti di riserva, si presenta alla prima di campionato senza un attaccante, ed ha avuto tutto il tempo per prenderlo. Non è vero che Fonseca non è adatto, la società gli ha consegnato una squadra monca. Bisogna metterlo in condizione di potersi esprimere”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non ho capito la passerella di Dzeko a Verona senza poi essere utilizzato, e non ho capito l’atteggiamento della Roma. Mi sembra un po’ tutto paradossale. La Roma al Bentegodi ha giocato a tratti una buona partita, se ci mettevi Dzeko davanti sarebbe andata molto meglio”.