‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma non può raggiungere i suoi obiettivi senza Dzeko”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Difficile trovare una collocazione adatta per Dzeko. Mi dicono Fonseca sia molto permaloso, ma in questa situazione qualcuno deve fare un passo indietro”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Come si può pensare che la Roma raggiunga risultati importanti senza centravanti? Borja Mayoral non è Dzeko. Spero per la Roma che possa fare due gol a partita, ma mi sembra difficile. Se il numero 9 va in panchina col Verona sarà una scelta comportamentale e non tecnica”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sul caso Dzeko io sono dalla parte di Fonseca, ma per la Roma senza Edin c’è un problema tecnico”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko non verrà reintegrato solo perché la Roma ne ha bisogno. Serve un chiarimento con Fonseca, ma è un rapporto difficile da risanare. Se il bosniaco ha mancato di rispetto a qualcuno, una società seria lo mette fuori. La Roma ha sbagliato la scorsa estate, quando non ha ceduto Dzeko. Ora fanno bene a farsi rispettare. Inoltre, per le cose viste sul campo nelle ultime giornate Mayoral merita di giocare e Dzeko deve stare in panchina”.