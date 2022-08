‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma mi è sembrata in ritardo di condizione”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio mattino 104.5): “La Roma nei primi 20 minuti avrebbe potuto e dovuto fare meglio. Zaniolo non lo riuscivano a prendere. La grande squadra sfrutta la situazione e va in vantaggio. La Roma a centrocampo deve prendere qualcosa. El Shaarawy è entrato bene in partita, Dybala deve essere decisivo quando serve".