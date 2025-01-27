Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Ugo Trani (Teleradiostereo - Teladoiotokyo - 92,7): "A oggi secondo me il nome più vicino come allenatore rimane Montella, per tanti motivi, motivi di semplicità di accordo. Però fino all'ultimo io tengo dentro Allegri. Ricordiamoci che Allegri voleva dare via Vlahovic per prendere Lukaku, e lui vuole il centravanti forte fisicamente, ne vorrebbe più di uno, per cui bisogna vedere, se Ranieri si è esposto così e prendono Lucca, vuol dire che vai su un allenatore che gioca col centravanti pesante ed è più Allegri di Montella. Però stiamo fantasticando, perché io non posso dare certezze, le ho date su Lucca perché sapevo che Ranieri l'aveva indicato e le dichiarazioni di ieri l'hanno confermato. Ma non vado oltre perché su secondo me è difficile prendere a gennaio uno da 25 milioni che in teoria è la riserva ma poi riserva non è perché lo prendi per fare il titolare e levi Dovbyk."

Antonio Felici (Teleradiostereo - Teladoiotokyo - 92,7): "Chi sarà l'allenatore? Io mi gioco Allegri. Un eventuale interessamento a Lucca non esclude Allegri, anzi, potrebbe prevederlo. Montella? Gli vogliamo bene, è bravo, ma con lui non vedo una Roma da scudetto. Allegri mi darebbe un’altra prospettiva, l’idea di poter ambire a qualcosa di più. Servono idee chiare, come quelle di Conte. Rensch ha fatto una buona partita da 6,5, più a suo agio dalla metà campo in su. Può essere un’alternativa valida nella rosa."

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “Il capitolo Frattesi possiamo chiuderlo, visto quanto ha dichiarato ieri mi sembra molto difficile pensare a un affare del genere. Io penso che il discorso si riaprirà in estate, non è una cosa che finisce qui”.

Fabrizio Aspri (Radio Radio Mattino - 104,5): “Vittoria della Roma ottenuta col minimo sforzo. Soulé per è il momento è un caso. Non ha giocato neanche quando Ranieri fa il turnover. La Roma ci sta provando seriamente per Lucca. Rensch non mi ha stupito, è un giocatore normalissimo. Non mi sembra diverso dal primo Karsdorp".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “È stata una partita complicata nel primo tempo. Il cambio di El Shaarawy è stato poi decisivo e con due episodi hai portato a casa la partita. Ora la Roma non deve guardare la classifica, ma con umiltà può raggiungere le altre squadre. Dopo la delusione dell’Olanda serviva una prova d’orgoglio. Dovbyk mi è piaciuto rispetto alla partita precedente. Servirebbe una bella vittoria in Europa League".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino - 104,5): “Sono perplesso dal fatto che Rensch abbia subito giocato, ma ha fatto bene. Anche se ci sono 40 giocatori come lui. La posizione della Roma non è quella che ha. È una squadra più forte di quello che ha fatto vedere fino ad ora".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “La Roma ha fatto una partita mediocre, ma vanno presi i tre punti. Ranieri è stato chiamato per mettere un po’ di ordine ed è quello che sta facendo con quello che ha. Ha vinto con due rigori. In estate ci sono stati degli errori sul mercato”.