‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Mourinho non è l’allenatore più adatto per la Roma”

Alessandro Austini (Teleradiostereo 92.7): “Io credo che in alcune partite con il suo atteggiamento, spesso molto concentrato su ogni decisione arbitrale, Mourinho abbia generato un clima per il quale anche i giocatori si sono sentiti in dovere di essere più attivi nelle proteste. Questo secondo me potrebbe togliere energie nel giocare la partita. Gli stessi arbitri se sentono i tecnici lamentarsi ogni secondo, potrebbero essere anche loro meno lucidi e anche fischiarti una cosa in meno. Mi piace la gestione di Mourinho della Roma? Ad oggi più no che si. Non è il mio allenatore preferito, a me interessa la squadra non la sua carriera. Poi quando è bravo lo dico come quando sbaglia, ma è la mia opinione. Mourinho non è il miglior allenatore per questa Roma”.