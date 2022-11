‘RADIO PENSIERI’, AUSTINI: “Ho parlato troppo bene e troppo presto di Zalewski”

Le opinioni di giornalisti, ex calciatori sulla Roma

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92.7): "Per crescere devi prima vendere i giocatori giusti e poi comprare bene. È una filosofia al di sopra di Mourinho, e che sta cambiando con l'arrivo dei Friedkin. Ma per fare un mercato come il Napoli o come il Milan però ci deve essere un allenatore disposto a questo e lo Special One non lo è. Mi assumo le mie responsabilità ma abbiamo parlato troppo bene e troppo presto di Zalewski".

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport - 101.5): "Il sorteggio di Europa League è andato bene alla Roma. Devi giocartela con il Salisburgo, ma poteva andare molto peggio. Mourinho aveva detto che scendevano gli squali dalla Champions e hai pescato lo squaletto".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Chi si prende la briga di andare a stuzzicare in un contesto come il derby… poteva finire 0-0 il derby. La Roma perde delle partite che potrebbe pareggiare, ma la Lazio ha fatto quello che fanno in tanti. Si è difesa con ordine, ma non andrei oltre. La gara è stata decisa da un episodio. Quando Mourinho perde, la gente non vede l’ora di criticarlo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "La Roma è una delusione, la Lazio è più forte. È stato un derby brutto, ma la Lazio ha meritato di vincere. Sento parlare solo della Roma, ma la Lazio ha meritato. È andata a prendersi l’errore. L’organizzazione difensiva della Lazio non ha fatto fare niente alla Roma. La Roma non ha fatto un tiro in porta. ".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il derby di Roma la cosa più bella è stata la coreografia, in campo c’era troppa tensione. La Roma perde il derby per un errore clamoroso. Io credo che Ibanez sia un buonissimo difensore, ma ci vorrebbe un mix con Kumbulla. Negli errori più clamorosi c’è di mezzo Ibanez. Bisogna fare delle critiche a Mourinho per la gestione di alcuni giocatori. Belotti è in parabola discendente, deve mettersi a posto. La Roma non è riuscita a recuperare lo svantaggio, perché la verità è che gioca Zaniolo contro tutti. E non ha una spalla in Abraham".