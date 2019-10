‘RADIO PENSIERI’, FOCOLARI: “Zaniolo deve stare al centro del progetto Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “L’errore arbitrale più grave di questa giornata è l’espulsione di Fazio di Irrati. La Roma ha un gioco opposto a quello del Napoli, sarà divertente vedere quale delle due prevarrà. La Roma ha semplificato il proprio gioco semplificandolo e oggi è difficilissimo avvicinarsi all’area giallorossa. Il giocatore più importante ieri è stato Pastore e anche contro il Milan, ha fatto delle giocate tecniche incredibili e le fa con continuità. Il suo recupero mi ha sorpreso positivamente. Quale sarebbe la formazione titolare con tutti i giocatori a disposizione? E’ una domanda molto interessante”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha un fortissimo spirito di squadra, di gruppo. Sta facendo a meno di tantissimi giocatori ma riesce sempre a trovare una via di uscita, è una Roma che non muore mai”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Oggi non parliamo dell’espulsione di Fazio perché la Roma ha fatto una partita talmente bella. Ma sarà penalizzata contro il Napoli perché in difesa sono contati. La Roma ha giocato una partita sicuramente contro una squadra impaurita ma in dieci contro 11 ha fatto una vera impresa. Zaniolo deve stare al centro del progetto Roma, è un fenomeno che deve essere valorizzato al massimo. Fonseca con le sue grandi mosse si sta dimostrando uno stratega. Il recupero di Fonseca è un suo merito”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La classifica è provvisoria, tutto si gioca in spazi molto ristretti, c’è solo un punto tra Napoli, Lazio e Roma. Non bisogna esagerare con gli elogi. Da quando mancano numerosi giocatori Fonseca ha trovato la quadra, l’idea di Mancini davanti alla difesa è stata vincente”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha meritato la vittoria, ma l’Udinese è in piena crisi. I giallorossi hanno imposto il loro gioco con grande autorità. Problemi in difesa con il Napoli? Mancini tornerà in difesa, Fonseca troverà sicuramente delle soluzioni come ha fatto in queste settimane. Però io non parlerei di emergenza altrimenti si tolgono dei meriti a chi scende in campo. La Roma aveva bisogno di calciatori capaci di risolvere le partite, di creare scompiglio, di essere una spina nel fianco per le difese avversarie che Kluivert ha quelle caratteristiche. Come Under, anche se non hanno la continuità nel loro lato migliore possono essere decisivi. Pastore quando i ritmi sono bassi può giocare tranquillamente, perché ha qualità tecniche indiscutibili, il problema si pone quando i ritmi si alzano. Zaniolo è un giocatore che ti risolve le partite”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Udinese poca cosa ma anche per merito della Roma che in dieci ha saputo tenere in mano sempre la partita. L’Atalanta e il Napoli sono squadre abbordabili, le romane possono competere per la zona Champions. La Roma deve approfittare di questa situazione. Continuando così si può aprire anche la corsa per il terzo posto. Pastore sono 3 4 partite di seguito che gioca quindi sta bene fisicamente. Ottima notizia per la Roma, nessuno ad inizio anno poteva pensare che Pastore potesse giocare titolare. Kluivert se sta in giornata può essere molto utile. Il Napoli non fa gol anche se gioca bene, i giallorossi devono approfittare dei loro problemi difensivi. Dzeko deve ristabilirsi completamente, ha molta paura di effettuare determinati interventi ”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bel segnale al campionato da parte della Roma, che trova la forza che aveva già e alla quale in pochi credevano. Che non venga messo in secondo piano l’errore di Irrati. Sull’espulsione di Fazio ammonisce anche Dzeko e quel cartellino di giallo potrebbe pesare molto nelle prossime gara. Udinese squadra incenerita, ma la Roma ha fatto una gran bella partita”.