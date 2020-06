‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Roma, il lockdown non può essere una scusa. Con la Samp devi vincere”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Samp è questa, non è cambiato niente rispetto a prima dello stop. Se la Roma fa una partita normale vince senza problemi, dopo queste prime partite si confermano gli equilibri tecnici. Se non dovesse vincere non si può parlare di stop o di lockdown, perché le altre hanno vinto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Sampdoria è in difficoltà ma è riuscita a rimanere in partita, la Roma deve darsi una regolata da subito”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Vista la Sampdoria, per la Roma è la partita migliore per iniziare. Petrachi era in grave conflitto con Fonseca e con la squadra oltre che con Pallotta, ora i giocatori devono dare anche una risposta. Se la Roma fa una partita normale vince senza tante difficoltà”.