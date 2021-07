‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La Roma deve fare più mercato delle altre”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sarri e Mourinho mi sono piaciuti entrambi, anche se non c’era motivo di essere scoppiettanti da subito. Sono state due presentazioni soft rispetto a quello che ci si può aspettare in seguito. Ora ci si aspetta cose di campo, non di microfono”.