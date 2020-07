‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “La reazione deve partire da Fonseca”. D’UBALDO: “Società colpevole”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il problema della Roma è a monte. Ci sta una società che non riesce a trasmettere il senso d’appartenenza. Ci sono giocatori che non conoscono Pallotta, il loro datore di lavoro. In un momento di difficoltà non si riesce a trasmettere quella voglia necessaria per andare avanti”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma è una delle tante squadre che si trascinano stancamente. Le ultime due partite sono state giocate non dico sotto ritmo ma peggio. L’obiettivo adesso deve essere quello di arrivare bene bene al match di Europa League, che può essere decisivo per la stagione. Fonseca deve trovare il modo di riattivare i circuiti, attualmente sembra essere un fastidio più che un piacere da parte della squadra giocare le partite”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La squadra va motivata, perché c’è l’obiettivo di arrivare ai quarti di finale di Europa League. In campionato mancano otto partite e serve una reazione. Tutto deve partire dall’allenatore. Quest’anno il cammino della Roma è stato deficitario sempre, non mi ha mai esaltato”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La partita con l’Udinese è stata surreale, e così lo è stato Fonseca. Nella Roma mi sembrano tutti in confusione. Fonseca è un tipo blando, non è un Mazzone o uno Spalletti. E l’assenza della Curva Sud incide in modo negativo. Dopo la ripresa l’unica figuraccia è stata salvata grazie a due invenzioni di Dzeko. Così la Roma non è accettabile”.