‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “In 11 contro 10 nessuna occasione. Roma, poche idee e appannate”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ha giocato 40 minuti in 11 contro 10 contro il Benevento, rischiando anche con Fazio che – già ammonito – è stato graziato. Salvo Spinazzola, ma i vari Villar, Pellegrini, Veretout non hanno dato il solito”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma è mancata la precisione, hanno commesso troppi errori tecnici. Per entrare nella difesa del Benevento dovevi sbagliare poco, invece hanno sbagliato anche controlli e passaggi elementari”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ha fatto bene Pellegrini a fare gli auguri di buon compleanno all’amico Ciro Immobile. Questo deve essere il calcio, per me è il cartello delle persone per bene. Molti tifosi della Roma non la pensano così, ma io ragiono in maniera diversa”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri sera la Roma ha avuto le stesse difficoltà incontrate contro la Juve, con le debite proporzioni. Roma lenta, ritmi bassi e iniziativa lasciata ai singoli che invece hanno faticato. Pensavo che prima o poi fosse arrivato lo spunto ed invece la Roma non lo ha trovato. Non ha meritato di vincere. La Roma non ha capito che la partita si stava incanalando in una certa maniera, non è riuscita a pensare a come fare meglio rispetto al primo tempo. Si è fatto mucchio lì davanti e non c’era più spazio”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non possiamo aspettarci che la Roma possa vincerle tutte. E’ un punto buono in vista della corsa al quarto posto. Quello che preoccupa è che la Roma non ha mai impensierito Montipò. E’ mancata un po’ di qualità per trovare gi spazi giusti contro un Benevento che si è chiuso bene. In 10 contro 11 la Roma non ha creato una sola occasione da gol, le idee sono poche e appannate”.



Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Una Roma soft quella di ieri sera. La Roma non ha i giocatori che risolvono le questioni quando il resto dela squadra non gira. Non ne farei però un dramma. Più del pareggio preoccupa l’atteggiamento. Comunque la Roma ha preso un punto”