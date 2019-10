‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Il fallo di Kalinic c’era, per la Roma è un alibi. Col Cagliari occasione persa”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Paolo Condò (Radio Radio Mattina -104,5): “Capisco che possano esistere arbitraggi che ti indispettiscono a prescindere dalla bontà delle decisioni prese nei momenti topici. Capisco che Massa potesse essere in una forma non perfetta, lui funziona più in Europa che in Italia, ha tutt’altra autorevolezza. Kalinic su Pisacane è fallo, non ci sono dubbi. Capisco la rabbia del momento, anche se Petrachi ha esagerato. La Roma ha ricambiato molte cose in questa stagione, ha preso un allenatore bravo, ha fatto giocare bene lo Shakthar, ma gli deve dare tempo. Ad esempio sono scandalizzato dal Milan, se prendi Giampaolo non lo puoi mandare via dopo 7 partite. Ha fatto errori ma chi non li fa? E’ un campionato dove adesso è dura arrivare quarti. Perché c’è anche l’Atalanta, che sta andando come un treno”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattina -104,5): “Un conto è che Massa non è piaciuto, un altro è dire che la Roma è sotto schiaffo degli arbitri. La Roma ha perso una grande occasione, Olsen ha fatto delle belle parate e quello di Kalinic era fallo. Non era fallo di Diawara? Ma se andiamo a vedere ogni singolo episodio… Quella è un’azione susseguente. Un conto è un fuorigioco che non c’è, un conto è la punizione da cui scaturisce il gol. Sono alibi, la Roma ha perso due punti. La Roma non ha giocato bene con il Cagliari, che non ha rubato niente, si è messa lì e ha fatto la sia partita. La Roma ha avuto occasioni sporadiche”.