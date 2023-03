‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “I grandi club non credo che pensino a Mourinho”

Le opinioni di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Andare ad allenare il Portogallo a metà stagione sarebbe stata una cosa sgradevole. Mourinho ha un contratto ancora per un anno e al momento non ci sono altre offerte per lui. Dove deve andare? ".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mourinho può decidere di rimanere anche perché ci sono poche squadre su di lui. Vorrei capire a cosa rinuncia per restare alla Roma. Non so se il PSG possa chiamarlo per la prossima stagione".

Tony Damascelli (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma del futuro ha bisogno di giocatori oltre che del mister. Non mi sembra che ci sia una corsa dei grandi club europei per prendere Mourinho. Un po’ come per Conte, non ci sono squadre che lo vogliono".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Siete così sicuri che i grandi club pensino a Mourinho? Io penso di no, che hanno in mente altri progetti ed è anche per questo che lui può restare alla Roma".

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma è una squadra sulla quale bisognrebbe lavorarci sopra di più. Ci sono giocatori che vanno recuperati, Abraham e Ibanez su tutti. In questo finale di stagione la squadra deve essere unita più che mai per conquistare la qualificazione Champions e fare bene fino alla fine in Europa League. Mourinho in genere non resta più di due anni, se invece lo farà a Roma sarà un bel segnale".