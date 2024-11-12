Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Alessandro Vocalelli (Radio Radio pomeriggio 104.5): "Montella non mi convince, la Roma ha bisogno di un grande allenatore e lui non lo è. E’ un buon allenatore. La Roma o prende uno come Allegri per programmare anche le prossime stagioni, oppure deve prendere un allenatore come Ranieri".

Furio Focolari (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Per la Roma, Ranieri sarebbe l'uomo giusto al momento giusto. E’ un grande allenatore e accetterebbe anche un contratto breve. E’ folle non pensare a lui subito. Secondo me la Roma in campionato non arriva nemmeno in Europa League, è più facile pensare di poter fare qualcosa in coppa".

Emiliano Viviano (Radio Radio pomeriggio 104.5): “L’esonero di Juric era una storia già annunciata. Montella è un grande allenatore ma se i problemi sono alla base può fare ben poco. Lascerebbe la Turchia solo per la Roma. Allegri non è il profilo che sta cercando la Roma".

Franco Melli (Radio Radio pomeriggio 104.5): “Ranieri sarebbe la soluzione giusta per la Roma. Fra quelli che restano andrebbe bene anche Montella, che a mio avviso è più bravo di quello che ha fatto vedere finora. E’ una soluzione che andrebbe bene anche ai tifosi".

Antonio Felici (Teleradiostereo / Te la do io Tokyo - 92.7): "Montella mi sembra l’ennesima scelta furba dando in pasto alla piazza l’ennesima bandiera. Montella è un bravo allenatore ma quella di Roma è una situazione che brucerebbe chiunque. Se vogliono salvare la stagione serve un allenatore come Ranieri altrimenti se la volontà è di programmare già da adesso, si deve puntare forte su Allegri".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104.5): "La Roma in questo momento non ha nessuno, non ha un allenatore. Il problema è che i Friedkin non fanno trasparire niente, secondo me anche loro sono entrati nel panico. Neanche loro si aspettavano una situazione del genere. Tra oggi e domani verrà annunciato l'allenatore, ma in ogni caso non sarà facile".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104.5): "Sono 45 anni ormai che conosco la realtà di Roma, aspetto per vedere come andra a finire questa stagione ma i segnali sono sconfortanti. Il fatto che i tifosi lascino lo stadio durante la partita è un segnale. I Friedkin hanno speso non so quanti soldi per cambiare le cose, ma per il momento non sta andando per il meglio. Spero solo che le cose non peggiorino".