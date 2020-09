‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “I Friedkin a Roma dopo un mese dalla firma. Cominciamo male…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Friedin deve fare come Commisso a Firenze, capire l’ambiente e trovare l’intesa con la città presentando un programma chiaro e definito. Poi dopo un anno, adesso, può fare le sue scelte. Sul mercato bisogna cercare di vendere gli esuberi, e poi portare a casa almeno un bel giocatore di una grande squadra, magari a costo zero. Florenzi? Non c’è stato mai feeling tra lui e il tecnico”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “I Friedkin si presentano a Roma dopo un mese dalla firma? L’inizio non è meraviglioso. Con il senso di appartenenza cominciamo male. Ora vedremo… Alla Roma servono certezze, giocatori e mentalità romanista. Il progetto va fatto nel giro di due o tre anni, non cinque e poi non devono vendere i giocatori più forti, altrimenti non cambierebbe nulla. La Roma deve dar via gli esuberi, ma se non li regala sarà complicato”.

Mario Mattioli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Bisogna vedere se Friedkin conosce l’ambiente di Roma come Commisso conosceva bene quello di Firenze. Potevano venire prima? Hanno un carattere diverso da noi. Sul mercato non basta solo Pedro. Ma chi fa il mercato? Fienga non è in grado e De Sanctis è nel limbo. Io Florenzi lo avrei tecnuto”.