‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Ho dei dubbi su Scamacca, non mi convince”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti , ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Sembra che gli attaccanti siano spariti e dei giocatori di buon livello hanno tanto mercato. In altri tempi non avrebbero avuto questa visibilità. Impegnarsi per 4 anni con un calciatore di 30 anni è un errore. Scamacca avrebbe l’occasione per rilanciarsi".