‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Ha fatto bene Dzeko, ogni tanto qualche scossa ci vuole…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Francesco Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Dzeko prima di accusare la squadra dovrebbe pensare un po’ a se stesso, perché tra i centravanti delle prime cinque squadre è quello che ha segnato di meno. E anche l’anno scorso non andò benissimo. Sul mercato la Roma doveva prendere un altro centravanti, oltre a Kalinic. Se non si conquista un posto in Champions, l’anno prossimo certi costi di alcuni giocatori non sono più sostenibili”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Nove punti sul Napoli sono tanti, ma la Roma è troppo altalenante. La Roma è quarta in classifica, e per l’anno zero ed il progetto di Fonseca non è un brutto risultato. A me il tecnico piace. Dzeko ha ragione, ogni tanto una bordata ci vuole per dare una scossa all’ambiente. E’ anche un messaggio alla Società”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se il Napoli può riprendere la Roma o l’Atalanta? Credo sia improbabile, quasi impossibile. Io dico di no”