‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Fossi Fonseca a fine stagione andrei via, non è stato trattato bene”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): ”Fonseca ha una clausola sul contratto che, se dovesse raggiungere la qualificazione in Champions, sarebbe automaticamente rinnovato. Se la Roma rimanesse fuori dalla Champions sicuramente si cambierebbe allenatore. Da parte di Fonseca, non so se abbia voglia di cambiare squadra. Penso che la Roma abbia fatto già dei sondaggi per un’eventuale alternativa tecnica. El Shaarawy? Per farlo tornare a gennaio in prestito, con diritto di riscatto, si devono verificare due condizioni, ovvero che lo Shanghai Shenhua lo dia gratis e che la Roma si liberi di Carles Perez”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): ”Fonseca sta facendo bene. Sta dimostrando molto: ha cambiato modulo, ha spostato giocatori. Adesso è terzo in classifica. L’obiettivo della Roma è la Champions League, non lo scudetto. Se la Roma vince tutte le partite con le piccole e perde tutte quelle con le grandi, ci può arrivare. La Champions è a 70 punti”.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): ”Nessuno a inizio stagione pensava che la Roma potesse arrivare terza. Se Fonseca arrivasse quarto, andrebbe oltre le possibilità tecniche della squadra. Dire che debba arrivare in Champions per non essere fuori dalla Roma è eccessivo”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): ”Se fossi Fonseca a fine anno prenderei baracca e burattini e andrei via. Non è stato trattato bene. Quest’anno sta facendo benissimo, ma è sempre in discussione. Ha cambiato molto. E’ un allenatore da Roma e sta facendo meglio dell’Inter“.