‘RADIO PENSIERI’ ORSI: “Fonseca si è italianizzato troppo” FOCOLARI: “Roma squadra pragmatica”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma è una squadra molto equilibrata con gente come Fazio, Mancini. Contro la Fiorentina è una partita difficile su un campo complicato con i Viola in ripresa dopo il gol di Vlhaovic. Giocare all’Olimpico sarebbe totalmente diverso. La coppia ideale sugli esterni è Kluivert- Zaniolo sperando che quest’ultimo trovi la giusta continuità”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Con la Fiorentina l’Inter ha perso due punti clamorosi, ma quello di Firenze è sempre un campo difficile. Il fiato che ha ripreso dopo il match contro i nerazzurri potrebbe dare fastidio ma la Roma è favorita. Serve più determinazione, i giallorossi visti con la Spal non vincerebbero”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma non deve disperdere il tesoretto ottenuto per la zona Champions. Contro la Fiorentina è una sfida difficile, bisogna fare attenzione alle conclusioni da media distanza come si è visto contro l’Inter. Dei giallorossi mi ricordo solo partite vinte sul fino di lana, manca un’identità pecisa”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma non ti dà mai l’impressione di essere una squadra che macina l’avversario, che incanta. I giallorossi non giocano bene ma sono pragmatici, se devono fare risultato ci riescono. I giallorossi vanno a Firenze da favoriti. La Fiorentina non è un ostacolo insormontabile. Kluivert ci ha messo un po’ ad adattarsi ma si sta dimostrando un giocatore di livello. Tra quelli che ci sono metto prima l’olandese e Mkhitaryan a Perotti”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino 104.5): “La sconfitta del Cagliari e la vittoria della Roma nell’ultima giornata ha permesso ai giallorossi di blindare momentaneamente il quarto posto. Sarebbe importantissimo per Fonseca chiudere l’anno con una vittoria a Firenze. Per l’acquisto di Smalling bisogna vedere quanto chiede precisamente il Manchester United. Sul difensore inglese ci sono anche dei sondaggi di squadre italiane”.

Fernando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “La Roma sta pagando il momento in cui ha giocato in emergenza, quando giocavano sempre gli stessi e ora la stanchezza si fa sentire. Mi sembra che non ci siano i novanta minuti nelle gambe di molti giocatori. La partita con la Fiorentina è l’ultima dell’anno, dopo ci sarò un riposo che sarà utile. La Roma ora affronta una squadra battibile, deve cercare di approfittarne. Mi sembra una squadra compassata, troppo italianizzata. Sono convinto che Fonseca abbia capito subito il calcio italiano, ma si è adattato troppo, prima la Roma era offensiva ora mi sembra troppo difensiva e la Fiorentina è una squadra che va aggredita”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “Dopo il risultato dello scorso anno a Firenze in Coppa Italia, ci sarà nella Roma anche voglia di vendicarsi, almeno per i giocatori che c’erano. I giallorossi vivono un ottimo momento a differenza della Fiorentina, quindi ne devono approfittare”.