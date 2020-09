‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Fonseca ha le sue colpe, ma il club non lo fa stare tranquillo”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Stanno trattando male Fonseca. Senza Zaniolo, non gli hanno dato un mercato all’altezza e poi il pasticcio della lista lo fa restare anche a zero punti. Anche il tecnico ha le sue colpe, ma il club non lo fa stare tranquillo. Non è possibile parlare già parlare del sostituto dopo una giornata di campionato”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Allegri aveva già firmato con la Roma nel suo ultimo anno al Milan. L’accordo con Walter Sabatini e Massara era stato trovato, ma Berlusconi non lo lasciò andar via. Nella Roma di oggi c’è qualcosa che non va anche nella condizione atletica”.