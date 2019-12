‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Florenzi? Se dovesse andar via, se ne farebbero tutti una ragione”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ieri mi dava l’idea di una partita da togliersi velocemente da davanti, ma poi c’è un avversario. Vediamo se venerdì sarà un’altra musica, la Fiorentina ha preso respiro e sarà una partita diversa. Petagna? È più utile alla Spal perché ha ancora delle possibilità di salvarsi, è difficile trovare delle valide alternative. Tra il giocare tutte le partite e andare da un’altra parte e giocare meno, non so che scelta potrebbe fare un giocatore. Ma se la Roma avesse Petagna in squadra sarebbe un vantaggio”.

Ilario Di Giovambattista (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non mi era piaciuta tantissimo la Roma ieri, alla fine è più forte e l’ha sfangata”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma ieri doveva vincere per forza. Venerdì con la Fiorentina è una partita come quella dell’Inter, i giallorossi cercheranno di vincere ma i viola non muoiono mai. Florenzi? Non è il terzino più forte del mondo, non è uno che aggiunge qualcosa in più o in meno, la Roma senza di lui è quarta. Se dovesse andar via se ne farebbero tutti una ragione. Petagna va bene ma ne ha più bisogno la Spal, le serve come il pane”.