‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “El Shaarawy può essere un valore aggiunto per la Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Contro il Parma la Roma reduce dall’Europa League avrà qualche difficolta, però dovrebbe sfangarla. Mayoral è un sostituto, non può essere il titolare della Roma“.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il momento della Roma è buono, peccato per gli infortuni. Smalling stava benissimo ed invece… Mkhitaryan andava fermato perché si vedeva che era affaticato. Il ritorno di El Shaarawy, però, rimette le cose a posto. La squadra è in salute, Fonseca ha diverse alternative e deve sfruttarle per conquistare punti per la corsa al quarto posto. La Roma sta cercando un portiere con molta attenzione”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per la corsa al quarto posto c’è da vedere adesso che Juventus troverà il campionato. Ora senza la Champions c’è da capire i bianconeri su cosa punteranno. Pau Lopez? Se si trova di meglio io non lo confermerei. La Roma a Parma vince”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma deve continuare a vincere contro le squadre piccole, può bastare per entrare tra le prime quattro. Con o senza giocatori importanti. Gli scontri importanti sono pochi, se continua nel suo trend si può giocare un posto per la Champions. El Shaarawy? Un gran bel giocatore, ma non mi basta la giocata dell’altra sera per dire che è tornato quello di prima della Cina. Se torna ad essere quello di due anni fa può essere un valore aggiunto per la Roma. Pau Lopez sta ritrovando fiducia, sta facendo discretamente, le vittorie della Roma dipendono anche da lui ma io non ripartirei da lui il prossimo anno”.