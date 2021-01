‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Dzeko deve chiedere scusa a tutti”, SABATINI: “Difficile trovare un buon sostituto”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Prima di tenerti un giocatore che non va d’accordo con il tecnico è meglio trovargli una sistemazione, come hanno fatto a Bergamo con Gomez. Ieri mi hanno suggerito uno scambio Icardi-Dzeko, sei mesi di prestito”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Per me Dzeko se non sta attento rischia di restare bello fermo, perché è un periodo difficile per tanti grandi club. Occorre vedere la proprietà della Roma da quale parte sta. Dzeko ha l’età, sta facendo male, è in scadenza il prossimo anno: io andrei a prendere un giocatore di complemento a Mayoral. Dzeko deve chiedere scusa a tutti e ornare a giocare, altrimenti meglio mandarlo via”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma senza Dzeko non può restare solo con Mayoral. Dzeko come valore del giocatore in assoluto non è da lasciar andar via facilmente, anche se in tante partite quest’anno ha fatto male. Lo scambio con Icardi ci può stare, in prestito”