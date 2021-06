‘RADIO PENSIERI’, TRANI: “Mourinho non si accontenterà di Belotti e Mayoral”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Redazione

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Ugo Trani (Te la do io Tokyo/Centro Suono Sport - 101,5): "Non ci credo che Mourinho si accontenti di allenare Belotti e Mayoral. Parliamo di uno che in Italia ha avuto Milito e Eto'o. Il mercato comunque lo sta facendo lui insieme a Mendes. Pinto deve vendere, è quello il suo unico compito. I contratti invece li fanno i Friedkin, specialmente Ryan".

Alessandro Austini (Teleradiostereo - 92,7): "Pinto prenderebbe Vlahovic di corsa. Leggo e so che la Roma è in trattativa per Belotti, quindi l'identikit è quel tipo di giocatore lì. Per questo motivo un pensierino a Giroud lo farei".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Ipotesi doppio centravanti alla Roma non credo sia fattibile, faccio fatica a pensarlo. Funziona con difficoltà. Io prenderei Milik, ma ha troppi problemi fisici. Non ho capito ancora se vogliono tenere o meno Dzeko. Se resta io investirei tanto su un altro ruolo".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Belotti-Dzeko potrebbe essere un grande attacco per la Roma. Il Gallo ha avuto un po' calo quest'anno, ma non ha avuto la squadra che lo supportava. Lui può fare la prima punta ed è uno da 15 gol a stagione. Lui e Dzeko possono giocare insieme, perché tutti e due si muovono e possono alternarsi come centravanti".