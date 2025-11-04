‘RADIO PENSIERI’, FERRAJOLO: “Dybala non può essere il problema della Roma”

Le parole di giornalisti ed ex calciatori sulla Roma

Redazione 4 novembre 2025 (modifica il 4 novembre 2025 | 15:44)

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Luigi Ferrajolo (Radio Radio pomeriggio - 104,5): "Non ci poniamo il problema di giocatori in organico che fanno, non dico ridere, ma il solletico e il problema ora è Dybala? Questo non è il problema principe della Roma. Discutere di Dybala? Ha giocato male solo domenica contro il Milan. Dybala è un lusso, che la Roma può permettersi".

Ugo Trani (Teleradiostereo - 92.7): "Con Dybala un medio stop può diventare lungo. Ora inizierà il periodo più duro della Roma con due partite che devi vincere per forza, soprattutto in Europa. Wesley prima di levarlo ci pensa, Gasperini non si fida né di Rensch né di Tsimikas. A San Siro puoi perdere 3-2 ma due gol li devi fare. La realtà è che la Roma non ha chi la butta dentro. Per me a gennaio servono due attaccanti che segnano, uno non basta. Gasperini non mollerà la coppa, è difficile uscire dalle prime 24, ma ora serve vincere. Ndicka sta sbagliando molto, non è reattivo come l'anno scorso. Il sacrificio di Ndicka lo metto in conto, bisogna far crescere Ziolkowski perché il futuro è lì. Due su tre centrali cambieranno, Gasperini considera una certezza solo Mancini. Dalla Primavera giallorossa non stanno uscendo più talenti. Pellegrino sarà uno di quelli su cui la Roma spingerà nel prossimo mercato. Pisilli? Non ha un ruolo preciso e quando entra genera caos".

Lorenzo Pes (Teleradiostereo - 92,7): “La lesione per Dybala è quasi scontata, se il grado è basso l’obiettivo è rivederlo con il Napoli. Non penso ad un qualcosa più grave, si esce più storditi in quel caso. Lui invece è rimasto anche qualche secondo in campo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): “A San Siro la Roma ha fatto una delle migliori prestazioni della stagione anche se ha passato 10 minuti di grande difficoltà. In questo momento davanti la squadra ha troppe difficoltà e non so se riuscirà a risolverle rapidamente. Devi cercare di mantenere questo livello difensivo e di volta in volta trovare una soluzione che ti permetta di restare tra le migliori".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): “Se guardiamo la prestazione fatta contro il Milan possiamo dire che la Roma arriva bene alla gara di Europa League. I primi 40 minuti sono stati dominio, è una squadra che sta bene. Si sa che Dybala si infortuna facilmente, mi sono stupito quando ha giocato tre partite di fila".