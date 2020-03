‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Da Friedkin mi aspetto gli investimenti e la continuità che non ha dato Pallotta”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Staremo a vedere cosa saprà fare Friedkin. Spero che investa molto sulla squadra perché Pallotta non lascia un granché. Friedkin è arrivato al momento giusto. Andare avanti con questa gestione non aveva più senso. Credo che i soci di Pallotta abbiano forzato un po’ la mano per vendere. Il ritorno in campo di Diawara è importante perché la Roma, secondo me, dovrà essere pronta ad approfittare di qualche stop dell’Atalanta per poter rimontare in classifica al quarto posto. Ci sono possibilità. Diawara ha delle caratteristiche che sono uniche nel parco centrocampisti della Roma. Credo ci sia la necessità di avere tutti a disposizione per provare a capire se c’è veramente la possibilità che l’Atalanta, non so in quale maniera, possa avere delle difficoltà fino a fine campionato”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Se dovesse saltare l’affare sarebbe clamoroso. Da Friedkin mi aspetto investimenti tecnici, quelli che non ha fatto Pallotta, ma soprattutto con un progetto che abbia continuità, senza cedere ogni anno qualcuno. Su questo la Lazio insegna. Il ritorno in campo di Diawara è importantissimo perché è lì che la squadra soffre. Tutti pensavano che Diawara fosse il peggior giocatore della Roma, invece è il miglior interditore. Ora che manca la squadra ha problemi di interdizione, sta soffrendo. È un giocatore importante”.