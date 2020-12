‘RADIO PENSIERI’, MELLI: “Mkhitaryan e Pedro hanno cambiato faccia alla Roma”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino 104.5): “Atalanta-Roma è una partita apertissima: i nerazzurri hanno vinto a Liverpool e hanno messo in grande difficoltà la Juventus. L’unico anello debole della Roma, una squadra che sta vincendo tutte le partite, sono gli scontri diretti: è la classica gara da tripla”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino 104.5): “Quella contro l’Atalanta sarà una grande partita: mi aspetto la vittoria della Roma. Mkhitaryan è il migliore della Roma in questo momento, ma anche Pedro a inizio stagione è stato protagonista: sono stati loro a cambiare faccia alla Roma, è giusto confermarli”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino 104.5): “Fossi nella Roma correrei a prendere il Papu Gomez. Villar è una bella conferma, ma Pedro si aspetta di fare il titolare: mi sembra problematico spiegargli un’ulteriore panchina”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino 104.5): “Quella con l’Atalanta è una partita diversa rispetto alle ultime settimane. La Roma non può basarsi sulle vittorie con Bologna e Torino, deve cambiare marcia e andare a vincere: se ci riesce si mette nei primi posti e non li lascia più. Dzeko non lo vedo in buone condizioni dal rientro dal Covid: i giallorossi hanno bisogno di una sua prestazione di alto livello”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino 104.5): “Contro l’Atalanta giocano i titolari, Pedro deve stare in campo: per far giocare Villar dovresti rinunciare a giocatori che fanno la differenza. L’Atalanta non ha una grande difesa, nella partita importante Fonseca si affiderà ai più esperti”.