‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Contrario ai playoff”, SABATINI: “In corsa non si cambia il regolamento”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io ancora non ho capito bene il motivo per il quale alcune squadre vogliano giocare. E’ complicata la situazione. Secondo me se gli garantisci i soldi i club dicono tutti di fermarsi. Pallotta alla fine deve trovare una soluzione. Si rischia di abbassare ancora di più il prezzo della squadra. Non so se esista un piano B: in America se la passano male in questo periodo. Il prezzo naturalmente non sarà quello che era tre mesi fa. Il valore della Roma è anomalo: c’è una storia, una città che va oltre il valore che si ferma sesclusivamente sulla squadra”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Io non sono d’accordo con i playoff perché daresti opportunità a squadre che sul campo fino ad oggi non hanno meritato niente. Però capisco che questo è un piano B per finire questo campionato. Penso che il ritorno di Fridkin sia un miracolo, ma il suo fatturato è calato tanto. E’ calata anche la percezione di quanto valga un’azienda”.

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Da parte dei club non c’è la voglia di ricominciare, c’è la necessità economica. Anche io sono contrario ai playoff, sono un tradimento troppo forte del regolamento con il quale si è iniziato il campionato. Si può fare solo se lo si decide ad inizio torneo. Penso che alla fine la cessione della Roma si farà, ma ha perso valore tutto, anche il patrimonio di Friedkin. Non so se il prezzo sia equo. Bisogna ancora quale sarà il metro di giudizio”.