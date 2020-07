‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Con la Roma arbitri sfortunati più che con gli altri”. FOCOLARI: “Rigore non c’era”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino – 104,5): “Non so se la Roma sia una grande squadra. A Milano, più che Firenze, si parla molto di quel rigore dato ai giallorossi”.

Roberto Renga (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma sta bene, ma non mi entusiasmano i centrocampisti. Diawara e Villar non sono giocatori per una grande squadra. Fonseca ha tirato fuori il meglio nel momento di difficoltà”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il rigore per la Roma non ci doveva essere, l’arbitro doveva fermare l’azione”.

Alvaro Moretti (Radio Radio Mattino – 104,5): “La Roma continua a pagare tanto i giocatori per abbandonare la lotta al campionato a gennaio”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “A Firenze sono avvelenati per l’arbitro di ieri sera, dicono che a Roma non si può vincere perché all’Olimpico avevano già subito ingiustizie contro la Lazio. La Roma, però, le ultime sei partite le poteva vincere tutte perché anche contro l’Inter ha giocato meglio, quindi è inutile che gli altri protestino. Credo che in questo momento i giallorossi siano messi bene”

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Diciamo che quest’anno gli arbitri hanno sbagliato tanto, con la Roma sono stati più sfortunati che con gli altri”.