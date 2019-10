‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Col Cagliari per battere la sfiga”. PRUZZO: “Se la Roma gioca come giovedì, perde”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Guido D’Ubaldo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Cinquantadue infortuni muscolari avevano portato a una disamina a 360 gradi, tanto che è stato allontanato bruscamente il medico. Ora ci sono Manara e Causarano, non ci sono tanti club che possono vantare due figure così importanti della medicina sportiva. Si stanno rifacendo i campi… Gli accorgimenti sono stati fatti tutti, Fonseca ha ridotto anche molto i carichi di lavoro in palestra”.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Infortuni? Non resta che il pellegrinaggio in qualche abbazia. Ci sono i periodi neri, ma anche l’anno scorso è stato un ospedale e magari si batterà il record”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Alla Roma mancano Pellegrini, Mkhitaryan… È più difficile la sua partita rispetto a quella della Lazio, ma il pareggio è dietro l’angolo per entrambe”.

Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Il crociato non è un problema muscolare, non si tratta di preparazione fisica ma di un trauma. È un po’ più sfiga piuttosto che altre cose. Il Cagliari gioca bene ma la Roma deve dare delle dimostrazioni: è vero che hanno vinto a Napoli, ma si deve avere una personalità e andare a vincere. Per battere la sfiga e questo momento bisogna batterla”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Infortuni? L’importante è avere delle belle assicurazioni… Fanno parte del gioco, alla Roma si sta esagerando un po’ ma rientra nella casistica. Magari alla fine arrivano giocatori non in forma che quando vanno a sollecitare certe zone si fanno male. Anche Mkhitaryan si è infortunato, Zappacosta si era infortunato precedentemente… La sfiga predomina, auguri a lui. La Roma ha una buona classifica, deve affrontare il Cagliari col piglio giusto. Se gioca come giovedì, perde”.