‘RADIO PENSIERI’, PRUZZO: “Speriamo che l’arbitro non rovini la partita”

Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche romane

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d'Italia. Una pluralità di stazioni che fungono da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche:

Gianluca Lengua (Radio Radio Mattino - 104,5): "Cristante ha un problema lieve non troppo preoccupante, dovrebbe recuperare per giovedì. Oggi giocherà Veretout al suo posto insieme ad Oliveira. Solito tridente offensivo, l’unica sorpresa potrebbe essere l’inserimento di Felix e far arretrare Mkhitaryan. Dybala è un brand in movimento: è un giocatore che starebbe benissimo nello scacchiere di Mourinho, ma sono diverse le pedine che mancano al tecnico per la Roma perfetta. Non scordiamoci del centrocampo, c'è bisogno di un regista e di qualcuno che aiuti Karsdorsp. Forse anche di un nuovo difensore centrale. L'importante è sempre il livello dei profili che prendi, per far concorrere realmente la squadra per la Champions. Inter-Roma è una partita complicata, bisognerà portare a casa il risultato, anche se non dovessero arrivare i tre punti non va perso l'entusiasmo di queste settimane".

Stefano Agresti (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dybala è una grande possibilità per qualsiasi squadra ci arrivi. Ha dimostrato di essere un giocatore di un’altra categoria. Per me avrebbe fatto ancora benissimo alla Juventus. Io penso che Inter-Roma sia un match fondamentale per entrambe. Mourinho se vuole arrivare quarto deve vincere a Milano".

Furio Focalari (Radio Radio Mattino - 104,5): “Dybala è il giocatore più forte del campionato italiano, è stato male ma sta recuperando. Non sta bene sono nella Roma ma in qualsiasi modulo, poi il discorso Zaniolo è un’altra cosa. Colpo stratosferico se fosse vero. A prescindere dal nuovo possibile arrivo Zaniolo il prossimo anno non sarà un giocatore della Roma, il suo rendimento non va bene a Mourinho. è stato bocciato. La Roma in questo momento è in grande forma, ha metabolizzato il discorso quarto posto e gioca bene, l'Inter però non è il Napoli. Questa partita per Inzaghi è l'ultimo grande ostacolo".

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino - 104,5): "Dell'arbitro ne parleremo lunedì tutta la mattinata, perché dimostrano l'incapacità, le difficoltà e certe volte non conoscono il regolamento. In un omento come questo avrei evitato di mandare un arbitro di Milano. La Roma stasera farà la sua partita, ma l'Inter è favorita perché ha anche ritrovato la forma migliore dei giocatori più determinanti. Aspettiamo di vedere e di capire quanto ci sia di affidabile, nel caso fosse tutto vero sarebbe veramente un bel colpo. Il suo arrivo alla Roma potrebbe essere un problema, ma in un 4-2-3-1 potrebbe trovare tanto spazio. Mi auguro che Inter-Roma sia una partita, soprattutto visti i precedenti. Ora c'è la possibilità di dimostrare che quello fatto a Napoli può farlo a San Siro".

Nando Orsi (Radio Radio Mattino - 104,5): "Chi parla dell'arbitro è un perdente, e Mourinho invece è un vincente. A volte te le fanno perdere le partite, ma certe volte te le fanno anche vincere. Per me gli arbitri non stanno decidendo il campionato. La Roma in questa settimana si gioca tanto, perché ancora potrebbe agganciare il quarto posto e poi ha il Leicester. L'organico della Roma il prossimo anno ha bisogno di due centrocampisti e un altro attaccante".

Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino - 104,5): "Il calendario dell'Inter è migliore rispetto a quello del Milan, la Roma è l'ultimo vero scoglio per Inzaghi. Inutili le polemiche sull'arbitro Sozza perché Piacenza è più vicina a Milano di Seregno. Tra Inter e Roma c'è un piccolo divario, non è incolmabile. La Roma del prossimo anno avrà bisogno di 2 o 3 titolari. Quest'anno la squadra paga anche un po' di indecisione di Mourinho a inizio stagione. Inter-Roma finisce pari ".