‘RADIO PENSIERI’, ORSI: “Calafiori deve giocare. Spinazzola centrale? Se lo ha fatto Kolarov…”

Quello delle radio romane è un fenomeno che non ha eguali nel resto d’Italia. Una pluralità di stazioni a fungere da piattaforma, una schiera di giornalisti, ex calciatori e opinionisti ad animare lo spettacolo. Ecco le opinioni dei protagonisti delle emittenti radiofoniche.

Franco Melli (Radio Radio Mattino – 104,5): “Partita delicata per la Roma, anche perché De Zerbi avrà delle motivazioni in più, vuole confermarsi tra gli allenatori più importanti del campionato”.

Furio Focolari (Radio Radio Mattino – 104,5): “Calafiori mi ha impressionato per intraprendenza e faccia tosta. E’ uno forte, anche se ha 18 anni. Poi rispetto a Peres e Karsdorp… Spinazzola centrale non mi pare una scelta fantastica, Fonseca potrebbe spostarlo a destra per far giocare Calafiori ma il suo rendimento in quella posizione non è stato dei migliori e hanno anche discusso. Villar è uno pulito, gioca bene a calcio, se la Roma attacca è un valore aggiunto”.

Roberto Pruzzo (Radio Radio Mattino – 104,5): “Gioca Pau Lopez? Aiuto! Villar mi piace moltissimo, ha personalità è svelto, capisce le situazioni, lo vedo bene dal centrocampo in su, tra le linee. Partita interessante col Sassuolo, la Roma deve voltare pagina perché il ko di Napoli è stato troppo pesante. La difesa può diventare un problema perché sei costretto sempre a cambiare. Cristante a centrocampo magari serve di più. E’ una partita complicata, ci vuole una bella Roma per battere il Sassuolo”.



Nando Orsi (Radio Radio Mattino – 104,5): “Mirante secondo me è più bravo di Pau Lopez, ma essendo ‘più anziano’ non vedono l’ora che commetta un errore per cambiarlo. Roma-Sassuolo è il match clou del turno, le altre mi sembrano normali tappe di percorso. Perché Calafiori non deve essere presentato come titolare? Il Sassuolo ha fatto esordire tanti giovani. I giocatori non si bruciano giocando, è importante soprattutto in questo momento senza pubblico con meno pressioni. Può giocare titolare, Spinazzola può fare il centrale se sei in emergenza, se l’ha fatto Kolarov può farlo anche lui. Si può anche tornare a quattro. Cristante gioca magari centrale, ma alla lunga fai fatica perché è diverso rispetto a giocare a centrocampo”.



Sandro Sabatini (Radio Radio Mattino – 104,5): “Ci sono incognite di formazione per la Roma. Secondo me anche la società spinge per Pau Lopez tra i pali, per una questione di mercato. La partita contro il Sassuolo è insidiosa, perché potrebbe risentire delle scorie di Napoli. Io mi aspetto una Roma orgogliosa Il pronostico? Vince la Roma”.